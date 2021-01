Sampdoria-Inter, Ranocchia (Inter Tv): “Partita dura in questo campionato equilibrato. Vincere per stare in alto in classifica”

Dopo la vittoria per 6-2 contro il Crotone, l’Inter affronterà alle ore 15.00 la Sampdoria. La squadra di Antonio Conte vorrà continuare la striscia di vittorie, ora a 8 consecutive, e tenere il passo per cercare di superare il Milan in classifica che, questa sera, giocherà contro la Juventus.

Nel pre-partita della gara, il calciatore nerazzurro è intervenuto ai microfoni di Inter Tv per analizzare il match. Ecco le sue parole: “Sarà una partita dura, come tutte quelle che abbiamo affrontato in un campionato molto equilibrato. Bisognerà fare attenzione e continuare a fare quello che abbiamo fatto nell’ultimo mese: cercare di vincere”.

TANTI EX – “Anche io sono un ex. Dobbiamo stare attenti. Dobbiamo continuare a fare quello che abbiam fatto e stare lassù e vincere aldilà della squadra avversaria. Nella calza? Speriamo di trovare i 3 punti perché ci servono”.

