Sampdoria-Inter, le formazioni UFFICIALI: dentro Gagliardini e Sanchez

Calcio di inizio alle 15 nel match tra Sampdoria e Inter. I nerazzurri sono in cerca della nona vittoria di fila in campionato; i blucerchiati devono riscattare le due sconfitte consecutive subite da Sassuolo e Roma. In caso di vittoria l’Inter volerebbe prima in classifica davanti al Milan che sarà impegnata nel match di stasera delle 20:45 contro la Juventus. Ecco le formazione ufficiali:

SAMPDORIA (4-1-1): 1 Audero, 22 Yoshida, 21 Tonelli, 15 Colley, 3 Augello; 87 Candreva, 18 Thorsby, 5 Silva, 14 Jankto; 38 Damsgaard; 10 Keita.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 7 Sanchez, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 22 Vidal, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 9 Lukaku

Allenatore: Antonio Conte

