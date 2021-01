Bc Partners, chi è il fondo con sede a Londra interessato ad una quota dell’Inter

Bc Partners è il fondo di investimento con sede a Londra che, questa mattina, ha visto il suo nome apparire sulle colonne del Sole 24 Ore perché interessato ad acquistare una quota azionaria dell’Inter. I primi contatti tra Bc Partners e Suning ci sono stati a dicembre. Suning ha necessità di nuove risorse e proprio per questo potrebbe far rientrare il fondo nelle quote nerazzurre.

Ma scopriamo nel dettaglio chi è Bc Partners e dove opera. Come riporta Calcio&Finanza, Bc Partners è stata fondata nel 1986 e ha realizzato 119 investimenti in 18 paesi. Tra gli investimenti più importanti c’è DentalPro e Cigierre che è la catena che controlla Old Wild West e Wiener House, ma anche Forno d’Asolo.

Il nome di Bc Partners è presente in Italia da anni e la sua operazione più conosciuta è l’acquisto del gruppo Galbani ed ha anche finanziato con la famiglia Vacchi il gruppo industriale Ima.

