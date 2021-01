TMW – L’Inter ha l’accordo con il Papu: tre problemi da affrontare

In attesa di capire quale sarà il futuro di Christian Eriksen, l’Inter ha trovato un accordo di massima con Alejandro Gomez, attaccante dell’Atalanta in rottura con la Dea. Tra i nerazzurri e il Papu, come riporta Tancredi Palmeri attraverso il suo editoriale su TMW, c’è accordo su cifre e durata del contratto.

Adesso, i nerazzurri dovranno affrontare diversi problemi, prima di poter arrivare ad un accordo totale. Il primo problema sarà trovare un accordo con l’Atalanta che non ha intenzione di scendere al di sotto dei 15 milioni richiesti. Prima, però, i nerazzurri devono risolvere alcune uscite nella sessione di mercato.

Inoltre, l’Inter deve stare attenta a Paratici che sta marcando stretto Marotta e ha offerto Bernardeschi in cambio del Papu. All’Atalanta non esalta questa proposta che, però, non è stata ancora rifiutata. Non resta che attendere e capire di chi sarà la mossa vincente.

