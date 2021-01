Bergomi: “Scudetto? Inter e Milan favorite. Gomez perfetto per i nerazzurri”

Beppe Bergomi, storico giocatore dell’Inter e attuale opinionista Sky, in un’intervista al QS ha analizzato la lotta scudetto: Inter e Milan sono le favorite essendo davanti in classifica ma bisogna fare attenzione anche al Napoli. Lo ‘Zio‘ ha inoltre espresso il suo parere su un obiettivo di mercato come il Papu Gomez. Ecco le parole:

LOTTA SCUDETTO – “Una cosa è valutare le rose, un’altra è dire chi è favorito per lo scudetto. Oggi lo sono Inter e Milan, essendo su in classifica. Se poi guardiamo la squadra dico che il Napoli ha una rosa profonda, ha due giocatori per ruolo di ottimo livello. Poi l’Inter è forte, ma siccome si pensa che deve vincere per forza il campionato, io dico che in realtà il valore aggiunto è Conte. Non è scontato vincere otto partite consecutive“.

GOMEZ IN NERAZZURRO – “Il Papu sarebbe l’ideale per l’Inter perché è il trequartista che salta l’uomo, conosce il calcio italiano. L’altra squadra in cui lo vedrei benissimo è la Roma“.

ANEDDOTO SU IBRA E LUKAKU – “Beppe Baresi mi diceva che quando arbitrava le partitelle ad Appiano, da collaboratore di Mourinho, aveva paura a fischiare fallo contro a Ibrahimovic per l’intensità che ci metteva. Lukaku mi piace per l’atteggiamento, è un positivo e uomo squadra“.

STADI VUOTI – “Per il Milan è stato sicuramente un vantaggio nel finale della stagione passata. Alleggeriva i ragazzi più giovani. Ora sta togliendo qualcosa a entrambe. L’Inter aveva la media spettatori più alta lo scorso anno e il Milan era subito dietro. La Juventus, anche se riempie lo stadio, non va oltre le 40.000 presenze“.

