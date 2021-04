Buone notizie per Antonio Conte. L’allenatore dell’Inter potrà contare anche su Danilo D’Ambrosio in vista della sfida in programma domani pomeriggio a San Siro contro il Sassuolo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il jolly nerazzurro, l’ultimo della squadra a negativizzarsi, completerà in giornata l’iter per riavere l’idoneità sportiva: D’Ambrosio, dopo l’ok dei medici, tornerà ad allenarsi con i compagni e domani verrà convocato da Conte per la sfida.

