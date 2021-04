GdS – Suning resta al comando e non smantella: l’Inter svolta con lo scudetto

E’ successo di tutto negli ultimi mesi in casa Inter: dalle voci circa una cessione del club da parte di Suning, alla possibilità la proprietà asiatica possa restare con la vittoria dello scudetto. Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, infatti, l’idea del presidente Steven Zhang – che nelle prossime settimane tornerà a Milano – è quella di rimanere ancora al comando della società, ma soprattutto di non smantellare la rosa come suggerito invece da alcuni quotidiani nei giorni scorsi.

Il progetto sportivo inaugurato con Antonio Conte dovrà andare avanti per cercare dal prossimo anno di compiere un ulteriore step di crescita anche in Champions League. Certo che in questo momento il grosso punto interrogativo rimane sulla capacità economica del club di poter investire nel mercato estivo, aspetto che peraltro non sarà marginale nell’ottica di una trattativa che Suning vorrà presto intavolare con il tecnico leccese per iniziare le discussioni del rinnovo. Ma i presupposti per aprire un ciclo vincente con l’allenatore ci son tutti e lo scudetto quest’anno potrebbe accelerare l’intero processo.

LAUTARO MARTINEZ ROMPE CON GLI AGENTI >>>