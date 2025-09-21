Inter-Sassuolo, formazioni UFFICIALI: la scelta su Lautaro

Tutto pronto allo Stadio San Siro di Milano per Inter-Sassuolo, 4a giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Dopo l’esordio vincente in Champions League, i nerazzurri devono tornare alla vittoria anche in Italia, per riscattare le due sconfitte consecutive con Udinese e Juventus. Di seguito le formazioni ufficiali della gara in programma domenica 21 settembre alle 20.45.
Chivu cambia un po’ le carte in tavola rispetto alla sfida di Amsterdam. Prima da titolare per Josep Martinez, mentre tornano titolari Acerbi, Carlos Augusto e Sucic. In attacco, confermata la coppia Thuram-Pio Esposito, con Lautaro Martinez non ancora in perfette condizioni.
Di seguito le formazioni ufficiali, gara che potrai seguire in diretta insieme a noi anche tramite la cronaca live di Inter-Sassuolo.
21 Settembre 2025 – 20:45
Stadio Giuseppe Meazza
Inter
3-5-2
Formazione
13 – J. Martinez 25 – Akanji 15 – Acerbi 30 – Carlos Augusto 2 – Dumfries 23 – Barella 20 – Calhanoglu 8 – Sucic 32 – Dimarco 9 – Thuram 94 – Pio Esposito Cristian Chivu
Panchina
1 Sommer, 12 Di Gennaro, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios, 95 Bastoni
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Nessuno
diffidati
Nessuno
Sassuolo
4-3-3
Formazione
49 – Muric 25 – Coulibaly 21 – Idzes 80 – Muharemovic 3 – Doig 40 – Vranckx 18 – Matic 90 – Koné 10 – Berardi 99 – Pinamonti 45 – Laurienté Fabio Grosso
Panchina
12 Satalino, 13 Turati, 5 Cande, 7 Volpato, 9 Cheddira, 11 Boloca, 15 Pieragnolo, 19 Romagna, 20 Fadera, 24 Moro, 26 Odenthal, 35 Lipani, 42 Thorstvedt, 44 Iannoni, 77 Pierini
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Paz, Skjellerup
diffidati
Nessuno
Arbitro: Marinelli
Assistenti: Mondin – Rossi
Quarto Uomo: Perri
Var: Pezzuto – AVar: Chiffi