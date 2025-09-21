21 Settembre 2025
La CRONACA di Inter-Sassuolo: segui la partita live
Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul match del San Siro
Il 21 settembre 2025 è in programma Inter-Sassuolo, 4a giornata del campionato di Serie A 2025/2026 della squadra di Chivu. Allo Stadio San Siro, i nerazzurri vogliono confermare quanto di buono fatto in Champions League e riscattare le due sconfitte consecutive in Italia.
A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInter.com sarà disponibile la cronaca live minuto per minuto e le pagelle Inter-Sassuolo. Segui la partita in diretta e con noi!
Cronaca live Inter-Sassuolo: segui la 4a giornata Serie A
PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA
Il calcio d’inizio sarà alle ore 20.45.
Le formazioni ufficiali di Inter-Sassuolo
Le formazioni ufficiali di Inter-Sassuolo saranno comunicate circa un’ora prima del calcio d’inizio.