21 Settembre 2025
Gol Carlos Augusto o autogol: la decisione UFFICIALE della Lega
Cosa è successo
Dopo averlo cercato per due volte con due ottimi inserimenti, Carlos Augusto ha trovato il guizzo vincente nel secondo tempo di Inter-Sassuolo, gara valida per la 4a giornata del campionato di Serie A 2025/2026.
La sua conclusione dal limite dell’area è stata deviata da Muharemovic, spiazzando in modo irrimediabile Muric. Una dinamica di gioco che ha fatto sorgere il dubbio che il gol del 2-0 potesse essere in realtà un autogol.
A fugare ogni dubbio ci ha pensato la Lega Serie A che ha comunicato sulla propria app ufficiale come la rete sia stata segnata proprio da Carlo Augusto.