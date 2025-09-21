Pagelle live Inter-Sassuolo: voti e giudizi

Dopo il successo in Champions League, è di nuovo tempo di campionato per Chivu e i suoi. A San Siro, va in scena Inter-Sassuolo, gara valida per la 4a giornata di Serie A 2025/2026. I nerazzurri hanno bisogno assoluto di una vittoria, contro un avversario che da anni è una bestia nera.

Segui la partita con le pagelle in diretta di Inter-Sassuolo.

Pagelle Inter-Sassuolo: migliori e peggiori in campo

JOSEP MARTINEZ 6

AKANJI 6

ACERBI 6

CARLOS AUGUSTO 6.5 – Subito protagonista con un’incursione palla al piede strepitosa, ma Muric gli nega il gol con una grande parata.

DUMFRIES 6

BARELLA 6.5 – Spacca in due il centrocampo del Sassuolo nell’azione che porta all’1-0.

CALHANOGLU 6

SUCIC 7 – Assist intelligente e delizioso, che smarca Dimarco per una facile conclusione a pochi metri dalla porta.

DIMARCO 7 – Inserimento centrale con tempi perfetti, per raccogliere con freddezza l’assist di Sucic con una conclusione vincente.

THURAM 6

PIO ESPOSITO 6

CHIVU 7 – Avvio di personalità, che porta a un vantaggio praticamente immediato.

Inter-Sassuolo, il tabellino

Marcatori: 14′ Dimarco (I)

INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 25 Akanji, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 8 Sucic, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 32 Dimarco; 9 Thuram, 94 Esposito.

A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios, 95 Bastoni.

Allenatore: Cristian Chivu.

SASSUOLO (4-3-3): 49 Muric; 25 Coulibaly, 21 Idzes, 80 Muharemovic, 3 Doig; 40 Vranckx, 18 Matic, 90 Koné; 10 Berardi, 99 Pinamonti, 45 Laurienté.

A disposizione: 12 Satalino, 13 Turati, 5 Cande, 7 Volpato, 9 Cheddira, 11 Boloca, 15 Pieragnolo, 19 Romagna, 20 Fadera, 24 Moro, 26 Odenthal, 35 Lipani, 42 Thorstvedt, 44 Iannoni, 77 Pierini.

Allenatore: Fabio Grosso.

Arbitro: Marinelli