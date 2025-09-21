21 Settembre 2025

HIGHLIGHTS Inter-Sassuolo 2-1: gol Dimarco e Carlos Augusto

Guarda le immagini salienti della gara

Gol Dimarco in Inter-Sassuolo

Inter-Sassuolo finisce 2-1. A San Siro, i nerazzurri trionfano nella 4a giornata di Serie A 2025/2026 e ritrovano i 3 punti in campionato. La decidono i gol di Dimarco e Carlos Augusto, con il brivido finale provocato dalla rete di Cheddira.

Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Inter-Sassuolo:

GOL 1-0 DIMARCO

@starzplaysports ديماركو يهز الشباك، سوشيتش يهيئ له الكرة Dimarco finds the net, Sucic sets him up #SerieA #Dimarco #InterMilan #STARZPLAY ♬ original sound – STARZPLAY Sports

GOL 2-0 CARLOS AUGUSTO

@starzplaysports هدف عكسي من محاريموفيتش، إنتر يضاعف تقدمه Own goal by Muharemovic, Inter double their lead #SerieA #InterMilan #Sassuolo #STARZPLAY ♬ original sound – STARZPLAY Sports

GOL 2-1 CHEDDIRA

@starzplaysports شديـرة يسجل بمهارة، بيراردي يمرر له بينية حاسمة Cheddira finishes clinically, Berardi sets him through #SerieA #Cheddira #Sassuolo #STARZPLAY ♬ original sound – STARZPLAY Sports
