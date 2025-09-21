21 Settembre 2025
HIGHLIGHTS Inter-Sassuolo 2-1: gol Dimarco e Carlos Augusto
Guarda le immagini salienti della gara
Inter-Sassuolo finisce 2-1. A San Siro, i nerazzurri trionfano nella 4a giornata di Serie A 2025/2026 e ritrovano i 3 punti in campionato. La decidono i gol di Dimarco e Carlos Augusto, con il brivido finale provocato dalla rete di Cheddira.
Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Inter-Sassuolo:
GOL 1-0 DIMARCO
GOL 2-0 CARLOS AUGUSTO
GOL 2-1 CHEDDIRA
