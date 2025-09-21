Pedullà: “Caso Frattesi? Avrebbe già dovuto lasciare l’Inter”

Davide Frattesi ha vissuto un’estate abbastanza complicata, a causa dell’operazione che lo ha costretto a una preparazione a parte, senza praticamente mai vedere il campo. Solo mercoledì contro l’Ajax, infatti, è arrivato il suo esordio stagionale con l’Inter.

Il futuro di Frattesi è stato oggetto anche di speculazioni di mercato e anche ora la sua posizione all’Inter sembra sotto osservazione. Ne ha parlato Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube, facendo il punto sulla

Queste le sue parole:

“Mi fa un po’ sorridere questa cosa di Frattesi sotto esame, altrimenti a gennaio potrebbe chiedere di andare via. Il mercato è finito due settimane fa abbondanti. Ha scelto legittimamente di restare volentieri. Cerchiamo di non bruciare le cose raccontandole male e parlando di ultimatum. Secondo me a queste condizioni Frattesi avrebbe dovuto già lasciare l’Inter, perché è un centrocampista che dovrebbe giocare di più, avere visibilità diversa e che non dovrebbe essere contento di giocare 12, 15, 17 partite da titolare. Non l’ha fatta, benissimo è lui padrone, ci mancherebbe, ma dare dopo 4 partite di campionato ultimatum su scelte fatte mi sembra un controsenso. Mi sembra la classica follia di chi deve creare un caso dove non c’è”.