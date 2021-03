Inter-Sassuolo, quando recuperarla? Due possibili date: il cambio orario e l’intreccio con Juve-Napoli

Il focolaio scoppiato nello spogliatoio dell’Inter ovviamente non può far contento Conte, soprattutto ora che la sua squadra era in fiducia, come testimoniato anche dalla striscia di 8 vittorie consecutive in campionato.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, restano dubbi anche sulla data di recupero: con il Milan fuori dall’Europa, la Lega Serie A è intenzionata a fissare il match il 7 aprile. Quel giorno verrà recuperata anche Juventus-Napoli alle 18.45, possibile che Inter-Sassuolo venga fissata alle 15 o alle 21.

Se invece la scelta ricadrà sul 14, il calcio d’inizio verrà fissato alle 18.45. Inter e Sassuolo, qualora venga scelta come data quella del 7 aprile, potrebbero accordarsi e chiedere lo spostamento al 14, come fatto da Juventus e Napoli. L’Inter non ha ancora preso una decisione: quella del 7 forse è una data troppo vicina e potrebbero essere ancora out diversi giocatori, quella del 14 invece sarebbe troppo vicina alla trasferta di Napoli.

