Martinez Quarta: “Lukaku e Lautaro tra i più forti in Serie A”. Poi la risposta ai complimenti di Zanetti

Difensore classe 1996 per il quale stravede un certo Javier Zanetti, e che anche per questo motivo nelle scorse stagioni era stato accostato all’Inter, Lucas Martinez Quarta sta finalmente trovando sempre più spazio alla Fiorentina. Dopo una prima parte di campionato in cui inevitabilmente ha dovuto comprendere le dinamiche difensiva del calcio italiano, il centrale argentino sta facendo vedere adesso le qualità per le quali si era messo in mostra già al River Plate. Questa mattina, intervistato sulle pagine di Tuttosport, ha indicato gli attaccanti più forti affrontati fino ad ora in campionato.

In attesa di Ibra, quali sono gli attaccanti più forti affrontati?

“Lukaku mi ha anche lasciato un segno sul collo… Poi Dzeko, Lautaro Martinez e non solo. Sono molto felice di essere venuto in Italia, questa grande esperienza mi permette di misurarmi con i migliori”.

Zanetti e Passarella da tempo parlano bene di lei e c’è chi l’accosta a Cannavaro.

“Magari ci somigliassi. Pure a Firenze ci sono stati tanti difensori forti, mi auguro anch’io di fare la mia parte nella storia della Firoentina. So che molti argentini ci sono riusciti e sono entrati in sintonia con Firenze perché è bellissima e sa dimostrare amore. Capisco perché tanti connazionali ci hanno vissuto a lungo. Spero anch’io di fermarmi per tanto tempo”.

