Mercato – Belotti pronto a cambiare squadra: Inter sulle tracce del Gallo

Potrebbe essere il nome di Andrea Belotti il protagonista della prossima calda estate di calciomercato. Sebbene i club difficilmente saranno disposti ad investire cifre importanti per via dei numerosi buchi economici che il coronavirus ha lasciato nelle loro casse, va detto che nel caso del Gallo si potrebbe trattare di un affare conveniente a tutti gli effetti. Il contratto del centravanti, per il quale non si è ancora parlato di rinnovo, entrerebbe difatti nell’ultimo anno di contratto, considerata la scadenza fissata per il giugno 2022.

Qualora Cairo non dovesse convincere il ragazzo a restare, dovrebbe accelerare la sua cessione alla prossima estate, per non correre il rischio di perderlo a costo zero 12 mesi più tardi. Lo stesso Belotti, che non ha ancora aperto al rinnovo, vorrebbe maggiori garanzie da parte del club: evitare innanzitutto la retrocessione, costruire una rosa che possa esaltare le sue qualità, dando per scontato che debba continuare ad essere la stella della squadra per rimanere nel giro della Nazionale.

Secondo quanto riferito questa mattina da Tuttosport, se il Torino non dovesse essere in grado di assicurargli queste condizioni, allora Belotti potrebbe seriamente lasciare la maglia granata tra pochi mesi. Tra i club interessati viene fatto soprattutto il nome dell’Inter in Italia, insieme alla concorrenza di Roma, Napoli e Milan. Da non sottovalutare però il possibile inserimento dall’estero dell’Atletico Madrid.

