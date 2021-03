GdS – Inter, tutti negativi gli ultimi tamponi. E Marotta è stato dimesso dall’ospedale

Dopo la gran paura delle scorse ore, anche questa mattina per il secondo giorno consecutivo sono stati riscontrati tutti negativi gli ultimi tamponi realizzati al gruppo squadra dell’Inter. La positività annunciata nella giornata di ieri, infatti, come specificato da La Gazzetta dello Sport, non riguardava né un calciatore né un membro dello staff tecnico nerazzurro. Per cui, alla luce degli ultimi risultati, sembra registrarsi una frenata importante nei contagi dentro lo spogliatoio interista, che lascia sperare al rischio scongiurato di un focolaio.

Altra buona notizia diffusa negli ultimi minuti, riguarda le condizioni in netto miglioramento dell’amministratore delegato Beppe Marotta. Il dirigente dell’Inter è stato difatti dimesso dall’Humanitas di Rozzano, dove era stato ricoverato lo scorso 11 marzo a seguito della positività al coronavirus. In attesa di scoprire l’esito dei tamponi che quotidianamente continueranno ad essere effettuati a tutti i calciatori e membri appartenenti al gruppo squadra nerazzurro, potrebbero arrivare novità sul fronte nazionali durante la prossima settimana.

