Dalla Francia – Inter, si complica il sogno Vidal per il Marsiglia: ingaggio troppo elevato

Dopo la notizia fuoriuscita nei giorni scorsi su un possibile assalto del Marsiglia per Arturo Vidal per via della presenza in panchina di Jorge Sampaoli, ex commissario tecnico del Cile, ecco che emergono subito i primi ostacoli. Il centrocampista di proprietà dell’Inter, infatti, attualmente guadagna circa 6 milioni di euro netti a stagione. Troppi, secondo quanto riferito da Le10Sport, per il club francese che non riuscirebbe a raggiungere certe cifre.

Va ricordato che Arturo Vidal ha ancora un anno di contratto con l’Inter, dopo aver firmato un biennale la scorsa estate. Il centrocampista cileno è attualmente fuori per infortunio dopo essersi sottoposto la scorsa settimana ad intervento chirurgico per sofferenza meniscale. Il suo rientro è previsto per la metà del prossimo mese e già l’11 aprile potrebbe essere in corsa per una convocazione per il match contro il Cagliari.

