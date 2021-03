Social – Vidal, voglia matta di tornare in campo: “Inizia la seconda tappa per il recupero senza stampelle!”

È passata solo poco più di una settimana dall’intervento chirurgico al ginocchio sinistro, ma Arturo Vidal ha già una voglia matta di tornare in campo. Con un post pubblicato sui suoi profili social, il centrocampista cileno ha fatto sapere di aver “iniziato la seconda tappa” del cammino per il suo recupero, durante la quale ha già abbandonato l’utilizzo delle stampelle. Per l’ex Barcellona si prevedeva circa un mese di stop, ma a questo punto pare che Vidal abbia davvero voglia di bruciare le tappe.

Ecco qui di seguito il post pubblicato dal cileno.

