Primavera 1 TIM – Sampdoria-Inter 2-1: uno-due decisivo dei doriani, non basta Bonfanti

Lo scontro al vertice della classifica di Primavera 1 TIM tra Sampdoria e Inter è terminato con la gioia per i padroni di casa. I blucerchiati, infatti, hanno portato a casa la vittoria per 2-1, grazie all’uno-due devastante realizzato nel giro di circa 5 minuti. Prima è stato Brentan, che al 57′, con un bel sinistro, ha superato Rovida e sbloccato il match. Poi, è stata la volta di Trimboli, glaciale dal dischetto, che raddoppia per i padroni di casa.

All’alba dell’ultimo quarto d’ora del match, al minuto 76, anche Bonfanti ha replicato dal dischetto, riportando in partita l’Inter. Il suo gol, però, non è bastato: la gara è terminata 2-1 e i blucerchiati hanno quindi scavalcato in classifica i nerazzurri, raggiungendo la Roma a quota 31 punti. La squadra di Armando Madonna, che non perdeva in campionato dal 2-1 contro la Fiorentina del 31 gennaio, rimane invece ferma a quota 29 punti.

NEGATIVI TUTTI GLI ULTIMI TAMPONI IN CASA INTER >>>