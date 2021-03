Pirlo provoca: “Rinvio partita, Inter fortunata: noi abbiamo giocato, con loro invece interviene l’ATS”

Nonostante un’intera giornata di Serie A da giocare e sulla quale concentrarsi, in conferenza stampa Andrea Pirlo è stato interpellato anche sul tema relativo al rinvio di Inter-Sassuolo causa Covid. Il tecnico della Juventus non ha esitato un secondo a punzecchiare i nerazzurri, descrivendoli come ‘fortunati’ nella circostanza odierna. Ecco qui di seguito le sue dichiarazioni, compresa anche una battuta per quel che riguarda la corsa Scudetto.

Inter-Sassuolo – “Siamo stati informati come tutti gli altri ed abbiamo accettato, come abbiamo fatto sempre. Come abbiamo giocato noi anche altre squadre hanno giocato con dei positivi, mentre in questo caso è però intervenuta l’ASL. Diciamo che l’Inter è stata fortunata, visto che potrà recuperare i malati durante la sosta senza nemmeno mandarli in nazionale”.

Scudetto – “Sì, possiamo mettere pressione all’Inter. Dipende solo da noi, dobbiamo fare una grande partita contro il Benevento e conquistare i tre punti”.

