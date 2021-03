Dalla Spagna – Inter, il Barcellona torna su Wijnaldum: Laporta conferma l’obiettivo

Georginio Wijnaldum fa parte della lista degli obiettivi di Joan Laporta per il nuovo progetto sportivo del suo Barcellona. Il presidente blaugrana, eletto per la seconda volta nella storia del club a capo della società lo scorso 7 marzo, stando a quanto riportato da AS avrebbe intenzione di accontentare la richiesta di mercato di Ronald Koeman. Il tecnico olandese, che ha già avuto modo di lavorare con il centrocampista durante la sua esperienza da commissario tecnico in nazionale, lo segue attentamente dalla scorsa estate.

Wijnaldum il prossimo giugno andrà infatti in scadenza di contratto e con ogni probabilità deciderà di non estendere ulteriormente l’attuale accordo con il Liverpool. Tra gli altri club interessati al calciatore, si era parlato soprattutto dell’Inter nelle scorse settimane. Effettivamente sono stati confermati dei contatti che il club nerazzurro ha intrattenuto con l’olandese per diversi mesi, ma il grosso punto interrogativo sorto sul futuro della proprietà Suning ha difatti generato una frenata che potrebbe definitivamente compromettere la trattativa a costo zero.

INTER, TUTTI NEGATIVI GLI ULTIMI TAMPONI >>>