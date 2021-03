C&F – Amazon supera il miliardo sui diritti tv per l’NFL: l’Europa il prossimo obiettivo?

Dopo il primo passo mosso pochi mesi fa con una spesa da 80 milioni di euro per poter trasmettere in Italia le migliori 16 partite del mercoledì sera di Champions League e la finale della Supercoppa UEFA durante il triennio 2021/24, Amazon sembra essere pronta ad incrementare gli investimenti all’interno del calcio europeo. Come segnalato dal sito specializzato Calcio&Finanza, l’acquisto del pacchetto Thursday Night (la gara del giovedì) di NFL negli Stati Uniti da oltre un miliardo di euro, è il segnale che l’azienda di Jeff Bezos si sta preparando ad entrare prepotentemente anche nel calcio europeo.

Per la prima volta nella sua storia, Amazon ha superato l’investimento da oltre un miliardo per i diritti televisivi per la trasmissione di una lega. In questo caso, a partire dalla prossima stagione per i prossimi dieci anni, dovrà pagare 1,32 miliardi nelle casse dell’NFL, il doppio rispetto ai 660 milioni di dollari che versava Fox nel precedente contratto. Resta da capire quale sarà la prossima mossa di Bezos, perché dopo aver lanciato questa grande sfida ai migliori competitor presenti nel mondo dello sport live statunitense, l’impressione è che le leghe di calcio europeo possano rappresentare il prossimo passo.

