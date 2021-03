Bologna-Inter, scatta la squalifica per Palacio: salterà il match da ex

Nonostante la vittoria decisiva ottenuta dal Bologna in trasferta questo pomeriggio per 2-3 contro il Crotone, per Sinisa Mihajlovic non mancano le brutte notizie. Il tecnico serbo, in vista del prossimo turno contro l’Inter che si giocherà il 3 aprile, dovrà fare a meno di Rodrigo Palacio. L’attaccante argentino, grande ex del match con un passato straordinario in maglia nerazzurra, ha rimediato un giallo pesantissimo al 74′ della sfida esterna, che farà scattare immediatamente la squalifica per il prossimo turno in quanto il suo nome si trovava nell’elenco dei diffidati.

L’Inter dovrà dunque far visita ad un Bologna che arriverà all’appuntamento in programma tra due settimane con una striscia positiva di due vittorie consecutive in campionato. Risulta ancora troppo presto, invece, poter far una previsione su quelle che sarà lo stato di forma dell’Inter. La squadra nerazzurra, che stasera non giocherà per il rinvio del match contro il Sassuolo dovuto ai numerosi casi da coronavirus emersi ad Appiano Gentile nelle ultime ore, corre il rischio di poter perdere altri calciatori durante la sosta delle nazionali dei prossimi giorni. Nella speranza che non vengano fuori altri casi, Conte dovrà anche valutare le condizioni con cui i quattro calciatori contagiati torneranno in campo una volta che daranno esito negativo.

INTER, TUTTI NEGATIVI GLI ULTIMI TAMPONI >>>