Repubblica – Inter-Sassuolo a rischio rinvio: il motivo dovuto al calendario

Per la prima volta da quando nelle ultime ore ad Appiano Gentile l’Inter è venuta a conoscenza delle positività di Danilo D’Ambrosio e Samir Handanovic, questa mattina si è manifestata la possibilità di un possibile rinvio del match che i nerazzurri dovrebbero giocare da calendario sabato sera a San Siro contro il Sassuolo. A spiegarne il motivo è stato questa mattina il quotidiano la Repubblica, il quale ha ricondotto ad una coincidenza del calendario della Serie A le cause del possibile slittamento.

Ieri pomeriggio, infatti, si è giocato il match di recupero tra Torino e Sassuolo, con i granata che hanno rimontato i neroverdi sul finale fissando il risultato sul 3-2 dopo lo 0-2 del primo tempo. Dal momento che la scorsa domenica contro il Toro l’Inter era scesa in campo con almeno uno dei calciatori positivi in questo momento – Samir Handanovic – i tre club che si stanno incrociando come in un triangolare nel giro di sei giorni stanno sottoponendo i propri tesserati a numerosi controlli. Per questo motivo, dovessero venir fuori altri casi nelle prossime ore, per i contatti diretti avuti tra queste formazioni il match potrebbe rischiare di essere rinviato.

