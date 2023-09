L’opera di rinnovamento della rosa dell’Inter è iniziata in maniera importante nell’ultima estate di mercato appena conclusasi che, per forza di cose, ha portato ad una rivoluzione profonda ma parziale. Troppo importanti i risultati sportivi da raggiungere in un’annata che può portare alla seconda stella, alla nuova Champions League ancora più ricca e, magari, anche al nuovo Mondiale per Club, per cui è lecito aspettarsi che sarà il prossimo anno (in attesa di capire cosa avverrà anche a livello societario) a completare il percorso.

Il portale Transfermarkt sottolinea infatti come siano ben 11 i calciatori attualmente in rosa all’Inter in scadenza nel 2024 e dunque formalmente in bilico. Pari ad Empoli e Monza, solo Frosinone e Genoa ne hanno di più rispettivamente con 14 e 13. Vanno fatte però alcune specifiche importanti.

Innanzitutto per l’Inter si tratta di calciatori che, secondo la stessa fonte, hanno un impatto del 16,7% sul valore totale della rosa nerazzurra: dato nettamente inferiore alle altre squadre citate, che posiziona il club interista al 14esimo posto in Serie A per valore di mercato dei calciatori in bilico rispetto al totale della squadra. Ma soprattutto all’interno del totale vengono considerati anche i prestiti, tra cui anche quelli di giocatori che sono arrivati con la formula dell’obbligo di riscatto che hanno già in mano un contratto con scadenza più lunga.

Ciò significa che dal totale di 11 calciatori in scadenza che Transfermarkt conteggia per l’Inter, andrebbero tolti Davide Frattesi, Carlos Augusto e Marko Arnautovic che saranno di fatto obbligatoriamente riscattati e avranno contratti più lunghi in nerazzurro.

Si scende dunque ad 8 calciatori. Tra questi ci sono i nuovi arrivati Davy Klaassen per il quale è già prevista un’opzione di rinnovo per un’altra stagione così come per Juan Cuadrado, mentre Emil Audero è in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria. Per tutti gli altri questa stagione sarà decisiva per valutare un prolungamento e l’elenco comprende: Henrikh Mkhitaryan, Matteo Darmian, Stefano Sensi, Alexis Sanchez e Raffaele Di Gennaro.