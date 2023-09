Mercato – Il retroscena sull’affare last-minute: “Ok di Zhang all’extra-budget”

Tutta l’Inter crede nella possibilità di centrare quest’anno la seconda stella. A partire dal presidente Steven Zhang, che nonostante le difficoltà della società nell’ultimo mercato estivo ha confermato con i fatti le ambizioni di questa stagione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport che sottolinea come su Pavard, ad esempio, si sia deciso di agire in maniera opposta a quanto avvenne un anno fa con Milan Skriniar, ovvero autorizzando un investimento molto oneroso per un giocatore in scadenza di contratto tra un anno quando invece dodici mesi fa si decise di respingere offerte anche molto ricche finendo poi per perdere a zero il difensore slovacco.

Ma non solo. Lo stesso quotidiano sottolinea che anche l’affare Davy Klaassen, prelevato nelle ultimissime ore del mercato dall’Ajax nonostante un reparto di centrocampo che vantava già 7 calciatori (contando Sensi e Agoume), si è completato con un extra-budget in termini di monte ingaggi autorizzato per questioni tecniche.