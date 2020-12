Inter-Shakhtar, Handanovic (Sky): “Giusta l’eliminazione. Loro volevano il pareggio: mi aspettavo di più”

Una mazzata per l’Inter di Antonio Conte: niente biscotto, la Beneamata si fa male da sola non riuscendo a fare un gol allo Shakhtar. Al termine del match, Handanovic ha parlato ai microfoni di Sky: “Gruppo equilibrato, lo abbiamo perso sia a Kiev che oggi. Potevamo far meglio, di più. Ma non c’è tempo di piangere, rimangono il campionato e la Coppa italia. Il campo non mente mai, bisogna accettare il verdetto del campo. Errori? Abbiamo provato di tutto, ma è mancato il gol. Con il gol la partita sarebbe andata in maniera diversa. Loro si sono accontentati del pareggio, mi aspettavo che anche loro provassero qualcosa di più. Rimane la tristezza, ma ora testa al Cagliari”.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi