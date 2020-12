Inter-Shakhtar, Condò: “A questa squadra manca un tiratore da fuori area. Eriksen? Lo avrei messo prima”

L’Inter saluta l’Europa. La delusione per i nerazzurri è tanta, che a San Siro non vanno oltre lo 0 a 0 contro lo Shakhtar. Eppure la gara di Madrid è andata per il verso giusto, con il Real che ha battuto il Borussia M spianando la strada per gli uomini di Conte. Al termine della gara è intervenuto Paolo Condò ai microfoni di Sky.

Queste le sue parole: “Dal punto di vista Europeo questo è un bagno molto forte quello che ha subito l’Inter. E’ andata bene finché c’era benzina, ma è finita presto. All’Inter è mancato un piano B e sicuramente serviva più qualità. Eriksen lo avrei messo prima degli ultimi 6 minuti, perché a questa squadra manca un tiratore da fuori. Dentro l’area si faceva fatica perché lo Shakhtar difendeva bene e il tiro da fuori poteva essere un’arma che questa squadra non ha”.

