Inter-Spezia, le PAGELLE LIVE dei nerazzurri in campo questa sera

HANDANOVIC 6 - Spettatore non pagante nel primo tempo, l'Inter è talmente alta che viene chiamato pochissimo in causa anche di piede.

SKRINIAR 7 - Molto alto e aggressivo, attento. Si spinge anche in avanti in alcune occasioni a supportare la manovra. Ci mette lo zampino con il rimpallo da cui arriva il raddoppio nerazzurro.

DE VRIJ 6 - Avvio di gara attento su N'Zola, ma sul pressing dell'attaccante mette poi in difficoltà Handanovic rischiando di combinare la frittata regalando, fortunatamente, solo un angolo. Con il passare dei minuti il lavoro ai fianchi di N'Zola sembra funzionare, con l'olandese che fatica di più a contenerlo.

BASTONI 7 - I primi due palloni che tocca diventano due lanci pericolosissimi a rimarcare ancora una volta le sue grandissimi doti da regista arretrato. Attento dietro e pericoloso in avanti: suo il cross su cui Lukaku prende la traversa.

DUMFRIES 7 - Parte molto volitivo, sia in fase di spinta che nei contrasti, mostrando molta voglia di fare. Va anche vicinissimo al goal di testa: a ogni affondo in velocità fa paura e sfiora di nuovo il goal alla mezz'ora calciando di poco alto. Un miracolo di Dragowski sul finire della prima frazione gli nega un goal che sarebbe meritatissimo.

BARELLA 7 - Subito un grande affondo alla "Nicola Berti" per mettere le cose in chiaro. Regala poi grande corsa e giocate, anche se a volte dà sempre l'impressione di prediligere la giocata bella e difficile rispetto a quella concreta e vincente. Vera anima di ogni azione interessante dei nerazzurri, l'azione del goal del vantaggio arriva dai suoi piedi.

BROZOVIC 6,5 - Più attivo rispetto a Lecce, la gamba c'è: corre e svaria sulla mediana per sfuggire alla marcatura asfissiante degli avversari.

CALHANOGLU 6,5 - Nonostante la botta nel riscaldamento è piuttosto vivo in avvio di gara, facendo la spola tra attacco e centrocampo. Sbaglia però anche tanto in proporzione ai palloni toccati. Bravo e preciso nella ripresa a segnare il 2 a 0 dopo un'azione personale di Lukaku rimpallata.

DIMARCO 6,5 - Molto propositivo, entra spesso in area da attaccante nella prima parte di partita. Con il passare dei minuti diventa però impreciso e si spegne un po', iniziando a sbagliare palloni piuttosto semplici. La sua resta comunque un'ottima prova, più per quantità stavolta però che per qualità.