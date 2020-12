LIVE – Segui le pagelle di Inter-Spezia in diretta su PassioneInter

Dopo la quinta vittoria consecutiva in Serie A per l’Inter di Antonio Conte è arrivato il momento di sfidare lo Spezia di Vincenzo Italiano. Nerazzurri che danno l’assalto al primo posto, distante ora solamente un punto con il Milan, capolista, che andrà in casa del Sassuolo per provare a consolidare la vetta della classifica. Le due squadre si sfidano sul prato di San Siro alle ore 15:00. Ecco qui di seguito, come di consueto, le pagelle live della gara curate da PassioneInter, mentre sui nostri canali di YouTube e Twitch vi offriamo la live reaction della gara.

Le PAGELLE LIVE di Inter-Spezia

HANDANOVIC 6

SKRINIAR 5,5

DE VRIJ 6

BASTONI 6

HAKIMI 5

BARELLA 5,5

BROZOVIC 5,5

GAGLIARDINI 5

YOUNG 6

LAUTARO MARTINEZ 6

LUKAKU 5,5

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi