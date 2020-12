Achraf Hakimi ci ha preso gusto. L’esterno marocchino ha sbloccato il match di San Siro contro lo Spezia, siglando il suo 4 gol in campionato.

Come riportato da Opta, nell’era dei 3 punti, nessun difensore ci era riuscito in Serie A nelle prime 13 partite di campionato. Un bel record per l’ex Real Madrid.

