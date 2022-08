TS – Nessuno come l’Inter in Serie A: tifosi da record dal 2015

Riparte domani ufficialmente la nuova stagione dell' Inter davanti ai propri tifosi. Dopo il debutto sofferto ma vincente contro il Lecce, domani sera San Siro riapre i battenti al popolo nerazzurro. Anche quest'anno il club interista ha fatto registrare il tutto esaurito degli abbonamenti venduti, andati a ruba nel giro di pochi giorni dall'apertura delle vendite. E domani sera, in vista dell'anticipo delle 20.45 contro lo Spezia, è previsto il primo sold out casalingo.

In attesa di scoprire se l' Inter riuscirà quest'anno a raggiungere la seconda stella dopo averla solamente sfiorata nella passata stagione, il tifo nerazzurro meriterebbe senz'altro lo scudetto. Come ricordato da Tuttosport, infatti, dalla stagione 2015/16 ad oggi 5,6 milioni di presenze allo stadio, diventando la tifoseria più numerosa da quell'annata ad oggi. In 106 partite disputate nelle ultime 7 stagioni, hanno mantenuto una media pari a 52.775 spettatori a partita.

Nessuno come in Italia è riuscito a mantenere i ritmi dell'Inter, neanche Milan e Juventus. Qualora il trend dovesse confermarsi - come sembra - anche in questa stagione, il club nerazzurro potrebbe incassare solamente dai ricavi dallo stadio circa 50 milioni di euro, compresi i match di Champions League.