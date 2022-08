Difesa Inter, spunta Chalobah dal Chelsea: ma c’è la svolta per Acerbi?

Nuovo capitolo della saga "Difensore". Spunta un nuovo nome per l'Inter ed è quello di Trevor Chalobah. Come riportato da Sky Sport, i nerazzurri ne hanno parlato con il Chelsea in occasione della trattativa per Cesare Casadei. Al momento, però, la formula proposta dall'Inter è quella del prestito: i londinesi, invece, vorrebbero cederlo a titolo definitivo. È comunque una pista da tenere aperta, qualora i nerazzurri volessero affondare il colpo.