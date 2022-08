Mercato – Il PSG ci riprova per Skriniar: ma l’Inter alza il muro da 90 milioni

I nerazzurri non vacillano: Skriniar via solo per un'offerta irrinunciabile, davvero

Alessio Murgida

Zhang, Ausilio e Marotta hanno deciso: Skriniar va via solo per 90 milioni di euro, o giù di lì. Questo è il responso di un meeting avvenuto ieri pomeriggio tra lo “Stato Maggiore” interista. Un incontro che si è tenuto anche in vista di un’offerta che, secondo La Gazzetta dello Sport, il PSG presenterà presto.

I dirigenti del club parigino oggi saranno a Milano per avanzare un’offerta: 60 milioni di euro più 5 di bonus. Una cifra che, fino a poche settimane fa, avrebbe fatto vacillare l’Inter: ora non più. Questo perché l'importanza di Skriniar, sottolineata più volte anche da Inzaghi, è troppo grande all'interno dello spogliatoio nerazzurro. E anche perché mancano solo due settimane alla fine del mercato: un intervallo di tempo troppo corto per poter pensare di sostituire a dovere lo slovacco.

CESSIONE POSTICIPATA: ZHANG DÀ L'OK

Nell'incontro di ieri, Zhang non si è spostato dalla richiesta dei 60 milioni di euro d'attivo: ma dato ha l'ok decisivo per posticipare la cessione importante. C'è tempo fino al 30 giugno 2023.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

La possibilità di posticipare la cessione al 30 giugno 2023 mette l'Inter in una posizione molto forte sul fronte cessioni. I nerazzurri possono avanzare richieste economiche importanti sui propri gioielli. Giusto, quindi, alzare il muro per Skriniar con il PSG. Avrebbe avuto "senso" vendere lo slovacco solo se avessimo avuto in mano il giusto sostituto: e non a due settimane dalla chiusura del mercato, a campionato iniziato. Con l'organico attuale, l'Inter può puntare a cose importanti.