Il Sole 24 Ore – Suning-BC Partners, nella trattativa entra in gioco anche Vialli: ecco come

Non è chiaro – nelle evoluzioni societarie che l’Inter si appresta a operare – quanto sia possibile che entri nelle quote una cordata fatta di tifosi: intanto, più che i tifosi, la notizia di serata pare riguardare Tifosy, o, più precisamente, Tifosy Ltd: una società di consulenza su temi finanziari, fondata da Fausto Zanetton (ex Morgan Stanley) insieme a Gianluca Vialli e altri soci, che proprio in queste ore starebbe assistendo BC Partners a lavorare all’ingresso nelle quote azionarie dell’Inter.

La notizia è de Il Sole 24 Ore, che delinea uno scenario che vede BC Partners sempre più intensamente al lavoro per trovare una soluzione con Suning per immettersi nel pacchetto societario di casa Inter: e in particolare, a lavorare gomito a gomito con Nikos Stathopulous (responsabile di BC Partners) ci sarebbero Fausto Zanetton (co-fondatore della società Tifosy Ltd) e Marco Re, ex CFO della Juventus e attuale capo di Tifosy Italy. Non si tratta, Tifosy, beninteso, di una società interessata a entrare nell’Inter: il suo ruolo è di semplice consulenza a favore di BC Partners. Tifosy, per inciso, ha curato nel 2019 un cambio di proprietà in seno al Pisa e ha poi offerto consulenze per affari – non conclusi – in seno a Sampdoria e Parma.

