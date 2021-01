Mercato – Gomez-Siviglia, è fatta: firma sino al 2024, atteso domani in Spagna. Le cifre dell’affare

Nei piani (suoi) Alejandro Gomez doveva rimanere in Italia. Nei piani dell’Atalanta, invece, Gomez doveva finire all’estero, per non rinforzare le dirette concorrenti per le zone alte della classifica a costo zero o quasi zero. Alla fine, è prevalsa la linea Percassi: primo, perché il Papu Gomez si trasferirà all’estero, al Siviglia; e secondo, perché lascerà l’Atalanta altro che a costo zero. Il club spagnolo, infatti, sborserà 5,5 milioni netti più altri 3 di eventuali bonus per assicurarsi il giocatore. Il Siviglia ha pagato moneta e ha veduto giocatore, approfittando di uno scenario in cui – da parte di altri club – la disponibilità non pareva essere certo la stessa.

A dare notizia della chiusura dell’affare è Sky Sport, che spiega addirittura di come il giocatore sia atteso in Spagna già nella giornata di domani e metterà la firma su un contratto dalla durata di tre anni e mezzo, dunque sino a giugno 2024. Si conclude così, quindi, una vicenda che aveva visto anche l’Inter – almeno in un primo momento – sperare di poter portare a casa l’argentino: ma dalla Cina hanno chiuso i rubinetti, mentre il Milan, dal canto suo, si è dirottato su altri obiettivi. E così il Papu è volato in Spagna. Lo ha perso l’Inter, lo ha perso il Milan, lo ha perso l’Atalanta. Lo ha perso la Serie A.

