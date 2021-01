Lukaku tifoso speciale per il Super Bowl del 7 febbraio: c’è di mezzo un’agenzia

Il lancio arriva – e non è ben chiaro in che misura tra il serio e il faceto – da dh.be, sito d’informazione sportiva belga: e pare descrivere un Romelu Lukaku intenzionato ad assistere al Super Bowl del prossimo 7 febbraio tra Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs, come tifoso d’eccezione. Il calciatore dell’Inter, infatti, è amico di Leonard Fournette, running back della squadra di Tampa che l’ha invitato ad assistere alla finale del campionato NFL. Un’amicizia, quella tra i due, che nasce da motivi anzitutto relativi al mondo degli affari.

Sia Lukaku che Fournette, infatti, hanno i propri diritti commerciali e d’immagine amministrati dall’agenzia Roc Nation Sports, fanno parte della stessa scuderia: nasce da qui l’amicizia tra i due e l’invito che il giocatore di Tampa ha rivolto al calciatore dell’Inter di assistere all’atto finale del campionato NFL: che però guarderà online, visto che – pur non essendo il Super Bowl sovrapposto a competizioni dell’Inter – le porte dello stadio saranno aperte a 22 mila tifosi, che avranno però come paletto quello di essere vaccinati contro il Covid.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<