Conte: “Contro il Milan partita dura. Vogliamo superarci, in palio c’è un trofeo”

Dopo la battuta d’arresto dello scorso sabato nella trasferta della Dacia Arena contro l’Udinese, in casa Inter è tanta la voglia di presentarsi al derby per prendersi una rivincita sul Milan dopo la sconfitta di campionato del girone di andata. I nerazzurri, che in classifica hanno ulteriormente accorciato sui rossoneri andando a -2, in caso di successo domani sera a San Siro andrebbero direttamente alle fasi semifinali della Coppa Italia.

Dopo essere intervenuto nel corso del pomeriggio in conferenza stampa per presentare la sfida tra Inter e Milan alla vigilia del derby della Madonnina, Antonio Conte ha pure parlato ai microfoni di Inter TV: Questo il suo commento: “Sarà una partita tra due squadre che vorranno superarsi, c’è in palio il passaggio del turno, il raggiungimento del trofeo nazionale. Sarà una partita tosta, dura, dove sia l’Inter che il Milan cercheranno di superarsi”.

