Inter-Milan, Conte: “Derby? Conta solo passare il turno. Dovremo essere cinici e determinati”

Nella giornata che fa da vigilia al derby d’Italia tra Inter e Milan, Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle curiosità del giornalisti. Il tecnico leccese ha spiegato di aspettarsi una partita determinata, soprattutto in zona rete dove ultimamente la squadra ha mancato diverse palle gol. Nonostante la priorità venga data al campionato rispetto alla Coppa Italia, l’allenatore ha comunque sottolineato di voler puntare al passaggio alle semifinali. In basso le parole del tecnico nella conferenza di oggi:

IL DERBY – “Dal punto di vista psicologico domani c’è in palio il passaggio del turno, penso che questa sia la cosa più importante. In una competizione come la Coppa Italia rispetto alla quale abbiamo il massimo rispetto”.

IBRAHIMOVIC – “Sicuramente bisognerà una grande prova di squadra, lui è un giocatore importante per il Milan, ma il Milan non è soltanto Ibrahimovic. Il derby dell’andata fu una partita in cui ci trovammo sotto per 2-0, penso che per domani dovremo essere molto più cinici e determinati. Sarà importante essere decisivi soprattutto quando si arriva in zona gol”.

CRISI LULA – “Ci sono momenti più fortunati e altri meno, l’importante è che ci siano sempre grande partecipazione e abnegazione, ma questo da parte loro c’è sempre”.

