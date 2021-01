Pioli: “Bennacer e Calhanoglu assenti. Mandzukic e Tonali da verificare. Derby? Partita unica”

Arriverà con due assenti illustri il Milan di Stefano Pioli all’appuntamento dei quarti di Coppa Italia contro l’Inter, in programma domani sera a San Siro a partire dalle 20.45. L’allenatore rossonero – intervenuto nel pomeriggio da Milanello ai microfoni di Milan TV – ha presentato il derby di coppa, annunciando che Bennacer e Calhanoglu non faranno parte dell’incontro, mentre due pedine importanti come Mandzukic e Tonali andranno invece testati meglio nella seduta di domattina quando il tecnico scioglierà gli ultimissimi dubbi di formazione. A seguire le sue parole:

DERBY – “E’ una competizione a parte, è ‘più semplice da affrontare mentalmente’. E’ una partita unica, che siano 90 minuti o 120, un’altra competizione alla quale teniamo. Poi in campionato sarà un’altra storia, il prossimo derby arriverà tra un mese con in mezzo altre partite importanti. E’ chiaro che ci sono affrontari pericolosi, ma la volontà sarà quella di tornare a mettere in campo una prestazione positiva. Una competizione alla quale teniamo sicuramente, faremo di tutto per arrivare fino in fondo, tutte la grandi squadre del campionato si ritrovano a giocarsi quarti e semifinali. Non siamo stati particolarmente fortunati nel sorteggio, ma se vuoi vincere la Coppa Italia devi affrontare tutti.

GLI INFORTUNATI – “Bennacer sta meglio, ma sarà disponibile per la prossima partita di campionato a Bologna. Calhanoglu ancora no. Abbiamo avuto un paio di problemi con Mandzukic, Tonali e Kalulu, solamente domattina capiremo se saranno disponibili per la partita di domani sera. Tomori? Ha belle qualità, ma ha fatto solo due allenamenti e ci vorrà un po’ di tempo prima che possa inserirsi nei nostri meccanismi”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<