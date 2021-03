BeIN Sports – Inter, contatti reali tra Suning e PIF: Zhang vuole cedere solo la minoranza

Potrebbe essere una gran bella notizia per l’Inter quella dell’inserimento del fondo dell’Arabia Saudita PIF. Secondo quanto da Ben Jacobs, giornalista inglese che lavora per beIN Sports in Arabia, i contatti con Suning sarebbero confermati. Sembra però che la famiglia Zhang stia facendo di tutto per evitare la cessione delle quote di maggioranza del club, per questo motivo si starebbe parlando solamente del 30% della società per un valore complessivo di circa 300 milioni di euro. Al momento non sono arrivati accordi, ma c’è una buona base per poter realizzare qualcosa di importante.

Queste le parole del giornalista rimbalzate su calciomercato.com: “Pif ha sondato la possibilità di acquisire una quota di minoranza dell’Inter. Yasir Al Rumayyan è stato coinvolto nei colloqui. Si è discusso circa un investimento fino al 30% che, sulla base della valutazione più alta di Suning, sarebbe di 300 milioni di euro. Non ci sono accordi per ora, ma questa opzione potrebbe dare a Suning la possibilità di non vendere. Mi è stato riferito che il fondo non vuole comprare l’Inter contrariamente all’approccio di BC Partners & Fortress. Suning ha detto che preferirebbe ancora trovare un modo per non vendere il club, da qui l’appello al Pif. Ma è ancora tutto in fase preliminare”.

