Mirror – Il piano di Ashley Young: prima lo scudetto con l’Inter, poi il ritorno al Watford

“Se potessi tornare indietro nel tempo e giocare di nuovo al Watford, andrei via dall’Italia oggi stesso, perché quello è il luogo che conosco meglio. È il posto da dove vengo ed è ciò che mi ha permesso di essere quello che sono e arrivare dove sono”. Queste dichiarazioni erano state pronunciate lo scorso 8 ottobre da Ashley Young, ospite speciale in quell’occasione di un podcast del Watford. Effettivamente il desiderio dell’esterno inglese è più che comprensibile, considerando che si tratta del club in cui è cresciuto e si è formato sino a diventare un ottimo calciatore.

Stando a quanto riportato dal Mirror pochi minuti fa, Ashley Young avrebbe in testa un piano ben preciso da attuare al termine della stagione. Dal suo arrivo all’Inter l’ex Manchester United ha giocato un ruolo molto importante nelle formazioni di Antonio Conte, sebbene nelle ultime settimane l’esplosione di Ivan Perisic sulla corsia di sinistra lo abbia relegato al ruolo di riserva. L’inglese, però, è soddisfatto della sua esperienza italiana e vorrebbe chiuderla vincendo uno scudetto prima di tornare in Inghilterra. Il suo contratto con l’Inter scadrà il prossimo giugno e difficilmente verrà rinnovato, in modo tale che il ritorno al Watford – a prescindere dalla categoria in cui si troverà il prossimo anno – potrà concretizzarsi in estate.

LE PAROLE DI CONTE IN CONFERENZA STAMPA >>>