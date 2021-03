Verso Parma-Inter: i convocati di D’Aversa, c’è Pellè

Il Parma è passato nel giro di una stagione dall’essere la grande rivelazione del campionato a lottare per non retrocedere. I gialloblu arrancano e sembrano finiti in un pozzo da cui la risalita è particolarmente complicata.

Per cercare l’impresa il club ha deciso di richiamare D’Aversa, che era stato sostituito con Liverani, cercando di rimettere in carreggiata un’annata finora deludente. Domani il Parma ospiterà la capolista, l’Inter di Antonio Conte, non certo il match più semplice da cui cercare di ripartire. All’andata però finì 2 a 2, con i nerazzurri che però non erano ancora una squadra quadrata come lo sono oggi.

D’Aversa ha diramato i convocati per la sfida di domani sera, con una sorpresa importante: per la prima volta c’è il neo acquisto Pellè. Questo l’elenco dei prescelti dal tecnico:

Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;

Difensori: B. Alves, Bani, Busi, Dierckx, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Osorio, Valenti, Zagaritis;

Centrocampisti: Brugman, Cyprien, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Sohm;

Attaccanti: Brunetta, Inglese, Karamoh, Man, Mihaila, Pellè.

VERSO PARMA-INTER, UN SOLO DUBBIO PER CONTE>>>