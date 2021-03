Serie A – In attesa dell’Inter, il Milan pareggia di rigore in extremis contro l’Udinese: la classifica aggiornata

Grande opportunità per l’Inter che domani sera nel posticipo dell’infrasettimanale della 25esima giornata contro il Parma potrebbe tentare una mini fuga al vertice. In virtù del pareggio del Milan di questa sera contro l’Udinese, la formazione nerazzurra si ritrova attualmente con tre punti di vantaggio rispetto ai rossoneri in classifica, ma con la possibilità di poter allungare a sei qualora al Tardini dovesse arrivare un risultato positivo.

Tornando al match giocato questa sera da un Milan orfano di Ibrahimovic, ancora una volta gli uomini di Stefano Pioli si sono salvati grazie ad un calcio di rigore concesso in zona recupero e trasformato dal solito Kessiè dagli 11 metri. Rossoneri che hanno così recuperato la rete siglata durante la ripresa da Becao, ma che a causa del pareggio finale rischiano di perdere quota rispetto all’Inter in cima alla classifica. Andiamo a vedere la classifica di Serie A aggiornata:

