GdS – Inter, ora Suning vuole restare al comando: il fondo Pif punta al 30%

Con un colpo di scena inaspettato, la famiglia Zhang potrebbe restare alla guida dell’Inter. Una voce che circola ormai da diverso tempo e che col passare dei giorni inizia ad acquisire sempre maggiore credibilità. Come spiegato questa mattina in edicola da La Gazzetta dello Sport, la cessione del 25% di suning.com che ha portato nelle casse del colosso cinese circa 1,9 miliardi di dollari, di cui circa 280 milioni teoricamente destinati alla società che controlla il club nerazzurro, hanno dato nuova forza all’intero gruppo.

Per questo motivo la cessione dell’intero pacchetto azionario dell’Inter potrebbe non essere più un obbligo da portare a termine, anche se inevitabilmente resta la necessità di trovare nuovi soci. Ed è in questa dinamica che si incastra perfettamente l’interesse del fondo saudita Pif (Saudi Public Investment Fund), il quale sarebbe interessato secondo le ultime indiscrezioni ad acquisire il 30% delle quote del club nerazzurro le quali corrispondono ad un valore di circa 300 milioni.

I contratti tra Mohammad bin Salman, membro della famiglia reale saudita, e Suning sarebbero già iniziati, anche se restano ancora parecchi ostacoli da superare. Tra l’altro questa possibile manovra andrebbe inserita all’interno del ‘Saudi Vision 2030’, un gigantesco progetto sviluppare nella nuova Arabia – tra le altre cose – soprattutto il calcio. Per questo motivo l’organizzazione di due Supercoppe Italiane a Gedda e Riad, l’acquisto sfiorato del Newcastle e il tentativo fallito due anni fa di entrare nel Cda della Scala di Milano.

