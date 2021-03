TS – Inter-Lautaro, agenti attesi a Milano per chiudere il rinnovo: i dettagli

Sta diventando sempre più frequente la presenza degli agenti di Lautaro Martinez a Milano. Beto e Zarate, che curano gli interessi sportivi del centravanti argentino, secondo quanto anticipato questa mattina da Tuttosport, sono attesi nuovamente in Italia la prossima settimana per incontrare nuovamente i dirigenti dell’Inter e chiudere una volta per tutte il rinnovo del contratto del calciatore. Da monitorare anche lo stato di salute di Marotta e Ausilio che attualmente sono ancora alle prese con il coronavirus e quindi in regime di isolamento.

Ad ogni modo, sta per volgere finalmente al termine un rinnovo sicuramente non semplice, ma favorito dalla volontà dello stesso Lautaro a volersi legare ancor di più ai colori nerazzurri. Rispetto ai 10 milioni di euro che un anno fa gli aveva promesso il Barcellona, il nuovo contratto dell’Inter prevederà un ingaggio da 4,5 milioni più bonus con durata fino al giugno 2024. Dovrebbe essere tolta definitivamente la clausola rescissoria in modo da rendere l’attaccante meno appetibile sul mercato da qui in avanti.

