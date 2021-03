CdS – Inter, le ultime di formazione: dubbio Sanchez-Lautaro al fotofinish. Panchina per Vidal, torna Sensi

Solo stasera potremo scoprire che tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez vincerà il ballottaggio per far coppia in attacco con Romelu Lukaku. Entrambi gli attaccanti hanno messo in crisi Antonio Conte, che vorrebbe rilanciare dal primo minuto il cileno per via della grande condizione mostrata in allenamento negli ultimi giorni. A parte questo dubbio che il tecnico si trascinerà dietro fino a questo pomeriggio, come spiegato dal Corriere dello Sport le altre scelte per il match contro il Parma di stasera al Tardini dovrebbero già essere definite.

A centrocampo ancora una volta Conte darà nuovamente fiducia a Christian Eriksen nel ruolo da mezzala in cui tanto bene sta ha fatto nelle ultime settimane. Ancora panchina dunque per Arturo Vidal in cerca della forma migliore dopo quella forte contusione che aveva rimediato ad inizio febbraio contro la Fiorentina. Sulla corsia tornerà Hakimi a destra con Perisic confermato a sinistra, ma la vera buona notizia è il ritorno di Sensi tra i titolari dopo aver smaltito l’infortunio muscolare.

IL FUTURO DI ASHLEY YOUNG LONTANO DALL’INTER >>>