Mercato – Inter, piace Mandi del Betis: può arrivare a costo zero

Potrebbe essere una soluzione low cost ma funzionale quella che riguarda l’interesse dell’Inter verso Mandi. Il difensore del Betis Siviglia classe 1991 andrà infatti in scadenza di contratto il prossimo giugno ed effettivamente per caratteristiche tecniche sarebbe un rinforzo adatto per il sistema difensivo di Antonio Conte. Stiamo parlando di un difensore che nasce come centrale ma che per caratteristiche tecniche è portato a giocare sia da terzino sinistro che destro, un profilo perfetto per poter giocare da ‘terzo’ nella retroguardia nerazzurra.

Chiaramente arriverebbe all’Inter come seconda scelta, anche perché rubare il posto fisso ai tre titolari Skriniar-de Vrij-Bastoni risulta in questo momento complicato. Stando a quanto riportato alle ultime di mercato da Fennec Football, oltre al club nerazzurro anche Liverpool e Milan starebbero dialogando con l’entourage del calciatore. Ma in un momento di incertezza sul futuro della proprietà nei prossimi mesi, l’Inter ci sta facendo più di un pensiero per via della possibilità di poterlo strappare a costo zero.

