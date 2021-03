OCCHI SULL’AVVERSARIO – Gli stravolgimenti estivi, la crisi e il ritorno di D’Aversa: tutto quello che c’è da sapere sul Parma

Dopo le belle vittorie contro, l’di Antoniodeve continuare a premere sull’acceleratore per confermare i punti di vantaggio sulle inseguitrici e le proprie ambizioni nei confronti di uno Scudetto che manca ormai da più di un decennio. Ad attendere i nerazzurri c’è ildi, una squadra in crisi nera che dovrà fare di tutto giornata dopo giornata per conquistare i punti necessari per sperare ancora nella salvezza.

Nel nostro articolo troverai tutte le informazioni sul prossimo avversario dell’Inter.

SCOPRI IL PARMA SCORRENDO LE SCHEDE –>